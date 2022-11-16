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16 ноября, 15:38

Орещук рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2022 и назвал фаворитов турнира

Руслан Минаев
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал предстоящий чемпионат мира-2022 в Катаре.

В качестве фаворитов турнира Орещук выделил сборные Бразилии, Аргентины и Франции.

«Это большой праздник для любителей футбола. В 2018 году я посетил много матчей, было очень здорово. К сожалению, грядущий турнир пройдет без нас. Я буду болеть за сборную Франции, мне нравится эта команда. Да, ряд французских игроков пропустит мундиаль из-за травм, но тем сильнее я буду поддерживать эту команду. Фаворитами я назову Бразилию, Аргентину и Францию. В англичан я не верю», — цитирует Орещука «РБ Спорт».

Чемпионат мира стартует 20 ноября.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-oreshhuk-budu-bolet-za-frantsiyu-na-chempionate-mira/
Роман Орещук
Чемпионат мира по футболу 2022
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