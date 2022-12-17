Льорис заявил, что в сборной Аргентины всегда были сильные игроки

Вратарь сборной Франции Уго Льорис поделился впечатлениями от Аргентины перед финалом ЧМ-2022.

«Это очень хорошо организованная команда, очень сильная в обороне, агрессивная при владении. Они очень хороши при переходе в атаку. И потом, в истории Аргентины всегда были великие игроки. Например, символ команды — Марадона, а сегодня это Лео Месси. От этого финала многого ждут. Когда ты француз, сыграть в финале чемпионата мира, независимо от соперника, — это большое событие. Но игра против Аргентины делает его еще более красивым. Надеемся, что этот матч останется в истории французского футбола», — приводит слова Льориса L'?quipe.

В финале мундиаля Франция сыграет против сборной Аргентины. Матч пройдет 18 декабря и начнется в 18.00 по московскому времени.