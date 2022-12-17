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Сегодня, 15:00

Чухлов: «Сборная России не играла на Евро-2008 в матче за третье место. Кто это придумал?»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший нападающий «Зенита» Борис Чухлов считает, что на чемпионатах Европы должны играться матчи за третье место.

«На Евро просто так дают медали всем, кто выйдет в полуфинал, какой в этом спортивный принцип? Россия доходила на Евро до полуфинала, но ведь матча за третье место не было, почему так сделали организаторы? Кто это придумал? Считаю, что такие игры должны быть. Футболисты готовились много лет к турниру, конечно же, нужен матч за третье место. Это очевидно, ведь бронзовую медаль спортсмен выигрывает, а вот серебро получает за поражение, сложно найти причины, чтобы этого матча не было. Сегодня буду болеть за Марокко, им не хватает голов, а обороняться команда умеет», — приводит слова Чухлова «РБ Спорт».

Сборная Марокко сыграет в матче за третье место ЧМ-2022 против Хорватии сегодня, 17 декабря, начало — 18.00 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/boris-chuhlov-pochemu-sbornaya-rossii-ne-igrala-match-za-tret-e-mesto-na-evro-2008-kto-e-to-pridumal/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. Матч за 3-е место
Хорватия
Марокко

ТМ 2.5

32%

2.02

П2

26%

3.10

обе забьют - да

20%

1.72
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Вашингтон
Торонто

ТБ 5.5

22%

1.70

Ф2(0)

16%

1.67

ИТБ1 (3)

12%

2.32
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Финал
Аргентина
Франция

П1

27%

2.85

обе забьют - да

26%

2.10

П2

21%

2.85
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