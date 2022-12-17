Чухлов: «Сборная России не играла на Евро-2008 в матче за третье место. Кто это придумал?»

Бывший нападающий «Зенита» Борис Чухлов считает, что на чемпионатах Европы должны играться матчи за третье место.

«На Евро просто так дают медали всем, кто выйдет в полуфинал, какой в этом спортивный принцип? Россия доходила на Евро до полуфинала, но ведь матча за третье место не было, почему так сделали организаторы? Кто это придумал? Считаю, что такие игры должны быть. Футболисты готовились много лет к турниру, конечно же, нужен матч за третье место. Это очевидно, ведь бронзовую медаль спортсмен выигрывает, а вот серебро получает за поражение, сложно найти причины, чтобы этого матча не было. Сегодня буду болеть за Марокко, им не хватает голов, а обороняться команда умеет», — приводит слова Чухлова «РБ Спорт».

Сборная Марокко сыграет в матче за третье место ЧМ-2022 против Хорватии сегодня, 17 декабря, начало — 18.00 мск.