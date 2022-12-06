Черевченко назвал сенсацией победу сборной Марокко над Испанией на ЧМ-2022

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Химок» Игорь Черевченко высказался о победе сборной Марокко над Испанией в 1/8 финала чемпионата мира-2022 (0:0, по пен. 3:0).

«Как все говорили, что сенсаций больше не будет. Я слышал, что говорят комментаторы. Я считаю, что это сенсация. Сейчас любая команда не сдается, научились играть в футбол. Пенальти — тоже лотерея, кому как повезет», — цитирует Черевченко Vprognoze.ru.

Сборная Марокко впервые выходит в 1/4 финала ЧМ и теперь сыграет с победителем матча Португалия — Швейцария, который пройдет 6 декабря.