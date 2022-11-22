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Линекер — о поражении Аргентины от Саудовской Аравии: «Это одно из самых больших разочарований в истории ЧМ»

Мария Гусева
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Экс-игрок сборной Англии Гари Линекер высказался о поражении национальной команды Аргентины от Саудовской Аравии (1:2) в первом матче группового турнира чемпионата мира-2022.

«Это одно из самых больших разочарований в истории чемпионатов мира. Невероятное выступление Саудовской Аравии», — написал Линекер в социальной сети.

Сборная Аргентины потерпела шестое в истории поражение на старте турнира. В последний раз неудача постигала южноамериканцев в 1990 году во встрече со сборной Камеруна.

В следующем матче Саудовская Аравия сыграет с Польшей 26 ноября, Аргентина в этот же день встретится с Мексикой.

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Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Саудовской Аравии по футболу
Гари Линекер
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