Линекер — о поражении Аргентины от Саудовской Аравии: «Это одно из самых больших разочарований в истории ЧМ»

Экс-игрок сборной Англии Гари Линекер высказался о поражении национальной команды Аргентины от Саудовской Аравии (1:2) в первом матче группового турнира чемпионата мира-2022.

«Это одно из самых больших разочарований в истории чемпионатов мира. Невероятное выступление Саудовской Аравии», — написал Линекер в социальной сети.

Сборная Аргентины потерпела шестое в истории поражение на старте турнира. В последний раз неудача постигала южноамериканцев в 1990 году во встрече со сборной Камеруна.

В следующем матче Саудовская Аравия сыграет с Польшей 26 ноября, Аргентина в этот же день встретится с Мексикой.