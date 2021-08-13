Гус Тил попал в заявку сборной Нидерландов на сентябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022
14:22
Полузащитник «Спартака» Гус Тил, выступающий за «Фейеноорд» на правах аренды, был вызван в сборную Нидерландов на сентябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022.
23-летний Тил попал в список из 25 футболистов, которых выбрал Луи ван Гал для вызова в национальную команду.
? | This is the first provisional squad of our new coach Louis van Gaal!#NORNED #NEDMON #NEDTUR pic.twitter.com/1qeKshoFh1— OnsOranje (@OnsOranje) August 13, 2021
Сборной Нидерландов предстоит 3 матча отборочного турнира ЧМ-2022: на выезде против Норвегии (1 сентября), а также дома против Черногории (4 сентября) и Турции (7 сентября).
В сезоне-2021/22 Тил провел 4 матча за «Фейеноорд», на его счету 5 голов.
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