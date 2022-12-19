Роналдо — о победе Месси на ЧМ-2022: «Прощание, достойное гения. Он был капитаном целой эпохи»

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо прокомментировал игру аргентинского форварда Лионеля Месси, после победы Аргентины над Францией (3:3, 4:2-по пен.) в финале ЧМ-2022.

«Футбол этого парня загоняет в угол любого соперника. Я видел, как многие бразильцы и люди со всего мира болели за Месси в этом потрясающем финале. Прощание, достойное гения, который был не только звездой чемпионата мира, но и капитаном целой эпохи», — написал Роналду в соцсетях.

Победитель чемпионата мира, 35-летний Месси, был признан лучшим игроком мирового первенства в Катаре. Аргентинец провел 7 матчей на турнире, забил семь мячей и отдал три результативные передачи.