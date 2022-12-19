Дешам объяснил ранние замены Жиру и Дембеле в финале ЧМ-2022

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объяснил ранние замены Оливье Жиру и Усмана Дембеле в концовке первого тайма матча против Аргентины в финале ЧМ-2022.

Аргентинцы одолели сборную Франции (3:3, 4:2 — по пенальти).

«Если бы мы выигрывали 3:0 — мы бы не жаловались. Мы не действовали правильно в течение часа, но затем с большим мужеством, энергией и качеством довели Аргентину до предела [возможностей].

Если я внес изменения так рано, это потому, что я не был удовлетворен и был убежден, что мы можем добиться большего. Это не значит, что ушедшие игроки виноваты сильнее остальных», — сказал Дешам после матча.

Сборная Аргентины в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах.