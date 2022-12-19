Фердинанд — о финале ЧМ-2022: «Это фантастика. Вряд ли такое когда-нибудь повторится»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал финал чемпионата мира-2022, в котором сборная Аргентины победила Францию (3:3, 4:2 по пен.) и в третий раз стала победителем чемпионата мира.

«Такое вряд ли когда-нибудь повторится. Не могу себе представить. Две великие команды идут нос в нос, никто не хочет уступать. Суперзвезды обеих команд выжимают из себя все, выдают гол за голом. Фантастика», — приводит слова Фердинанда BBC One.

Сборная Аргентины шесть раз играла в финалах мирового первенства и в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах.