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Куртиян: «В последнее время футбол стал напоминать балет: нельзя толкнуть, нельзя пихнуть, подкатиться»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной Молдавии Александр Куртиян рассказал, на какие тенденции обратил внимание на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Нравится, что большая интенсивность в играх чемпионата мира. И очень много единоборств. Судьи при этом не свистят каждый фол, дают играть. Это очень важно. Поэтому все стараются играть на больших скоростях, интенсивно. Очень много силового футбола. Так что, в принципе, чемпионат нравится.

Знаете, меня с детства приучали к тому, что футбол — прежде всего единоборства, и выигрывает матч тот, кто выигрывает больше единоборств. В последнее время футбол стал напоминать балет: нельзя толкнуть, нельзя пихнуть, подкатиться. Я рад, что футбол снова стал настоящим", — приводит «РБ Спорт» слова Куртияна.

Также он отметил, что судьи на ЧМ-2022 не мешают игрокам проявлять лучшие качества, как это происходит в России.

«Очень часто «обрывают» игру свистками. У нас и так скорости в России не очень высокие, а когда еще судьи начинают каждое падение свистеть, то это вообще цирк», — добавил специалист.

Чемпионат мира по футболу-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-kurtiyan-pust-arbitry-posmotryat-kak-sudyat-na-chempionate-mira-i-ne-ustraivayut-tsirk-v-rossii/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина
Австралия

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
⚽ Футбол. ЧМ
Франция
Польша

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
Александр Куртиян
Чемпионат мира по футболу
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