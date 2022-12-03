Хавбек «Спартака» Игнатов сделал выбор между Месси и Роналду

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов в связи с чемпионатом мира 2022 года сделал выбор между форвардом сборной Аргентины Лионелем Месси и португальцем Криштиану Роналду.

— Чемпионат мира в разгаре. Для твоего поколения ничего не изменилось: Месси и Роналду по-прежнему на поле и мечтают выиграть этот турнир.

— Да, они как будто были всегда. Я ходил в детский сад, начал интересоваться футболом. Роналду и Месси привлекали внимание. Роналду к тому моменту уже стал состоявшимся футболистом, а о Месси говорили как о восходящей звезде. Конечно, оба изменились, прошло много лет. Сейчас они гораздо рассудительнее и в жизни, и на поле. А тогда казалось, что очень эмоциональные ребята.

— Месси или Роналду? Только без оговорок.

— Роналду, — сказал Игнатов «РБ Спорт».

Сборная Аргентины и Португалии вышли в 1/8 финала ЧМ-2022 в Катаре. Финал турнира пройдет 18 декабря.