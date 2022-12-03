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Сегодня, 14:15

Хавбек «Спартака» Игнатов сделал выбор между Месси и Роналду

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов в связи с чемпионатом мира 2022 года сделал выбор между форвардом сборной Аргентины Лионелем Месси и португальцем Криштиану Роналду.

— Чемпионат мира в разгаре. Для твоего поколения ничего не изменилось: Месси и Роналду по-прежнему на поле и мечтают выиграть этот турнир.

— Да, они как будто были всегда. Я ходил в детский сад, начал интересоваться футболом. Роналду и Месси привлекали внимание. Роналду к тому моменту уже стал состоявшимся футболистом, а о Месси говорили как о восходящей звезде. Конечно, оба изменились, прошло много лет. Сейчас они гораздо рассудительнее и в жизни, и на поле. А тогда казалось, что очень эмоциональные ребята.

— Месси или Роналду? Только без оговорок.

— Роналду, — сказал Игнатов «РБ Спорт».

Сборная Аргентины и Португалии вышли в 1/8 финала ЧМ-2022 в Катаре. Финал турнира пройдет 18 декабря.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/mihail-ignatov-abaskal-otuchil-ot-finta-radi-finta/

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⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина
Австралия

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
⚽ Футбол. ЧМ
Франция
Польша

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Михаил Игнатов
3
2
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