Голландский журналист Ламмерс не верит в победу сборной Нидерландов на ЧМ-2022

Голландский журналист Gelderlander Лекс Ламмерс рассказал, чего ждет от предстоящего матча Нидерландов против США в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

«Этот матч 1/8 будет тяжелым для Нидерландов, но все равно команда Ван Гала фаворит в этой встрече. Здесь главную роль в победе может сыграть опыт нашей сборной — мы трижды в истории играли в финале Чемпионата мира. Однако видна сила духа у сборной США. Встреча окончится с перевесом в один гол.

Наш тренер Луи ван Гал считает, что Нидерланды могут выиграть турнир, но ни я, ни многие болельщики в Голландии так не думают. Это невозможно», — рассказал Ламмерс Sport24.

Игра пройдет сегодня, 3 декабря, на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе, стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.