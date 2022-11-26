Центральный защитник сборной Дании Андреас Кристенсен рассказал, что думает об игре форварда сборной Франции Оливье Жиру.

«Оливье Жиру — один из лучших нападающих мира. Он очень силен и хорошо принимает мяч. Его первое касание — одно из лучших, что я вообще когда-либо видел в футболе. Да, он не слишком быстр, но крайне опасен в штрафной площади из-за физической мощи и умения действовать на втором этаже», — заявил Кристенсен на пресс-конференции.