Германия определилась с заявкой на мартовские матчи квалификации ЧМ-2022
Стала известна заявка сборной Германии на мартовские матчи отбора к ЧМ-2022. Главным тренером команды является Йоахим Лев.
Вратари: Мануэль Нойер («Бавария»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»), Бернд Лено («Арсенал»), Кевин Трапп («Айнтрахт»).
Защитники: Маттиас Гинтер («Боруссия» Менхенгладбах), Антонио Рюдигер («Челси»), Никлас Зюле («Бавария»), Джонатан Та («Байер»), Эмре Джан («Боруссия»), Робин Гозенс («Аталанта»), Марсель Халстенберг («РБ Лейпциг»), Лукас Клостерманн («РБ Лейпциг»), Филипп Макс (ПСВ).
Полузащитники: Леон Горецка («Бавария»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Джошуа Киммих («Бавария»), Тони Кроос («Реал»), Флориан Нойхаус («Боруссия» Менхенгладбах), Кай Хаверц («Челси»), Йонас Хофманн («Боруссия» Менхенгладбах), Джамал Мусиала («Бавария»), Флориан Вирц («Байер»).
Нападающие: Лерой Сане («Бавария»), Серж Гнабри («Бавария»), Амин Юнес («Айнтрахт»), Тимо Вернер («Челси»).
25 марта сборная Германии дома сыграет с Исландией, 28 марта проведет гостевую встречу с Румынией, 31 марта — игра против Северной Македонией.
Методология
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