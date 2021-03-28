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Начало матча между сборными Швейцарии и Литвы задержали из-за проблем с воротами

22:44
Замена ворот перед матчем Швейцария — Латвия. Фото Reuters
Замена ворот перед матчем Швейцария — Латвия. Фото Reuters
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Начало матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными Швейцарии и Латвии было отложено из-за проблем с воротами.

Матч должен был стартовать в 21.45 по московскому времени, но был задержан на несколько минут. Организаторы матча установили ворота на несколько сантиметров выше регламента, в связи с чем их пришлось заменить.

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