Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) выступила с заявлением в связи с инцидентом, произошедшим во время матча квалификации ЧМ-2022 Бразилия — Аргентина. Уже в начале встречи аргентинцы покинули поле.

«Матч квалификации ЧМ-2022 между Бразилией и Аргентиной был приостановлен, так как на стадионе появились представители властей. Игра прервана, она не будет возобновлена, пока ситуация остаётся прежней, а представители властей находятся на поле.

Судья и комиссар матча представят отчет в Дисциплинарный комитет ФИФА, который определит дальнейшие действия. Эти процедуры строго соответствуют действующим нормам.

Отборочные матчи чемпионата мира — это соревнование ФИФА. Все решения, касающиеся его организации и развития, находятся в исключительной компетенции этого учреждения», — говорится в сообщении.