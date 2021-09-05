Бразилия проведет открытую тренировку вместо матча с Аргентиной
23:06
Вместо остановленного матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Аргентины сборная Бразилии проведет открытую тренировку, сообщает EIF. Тренерский штаб принял такое решение, чтобы не тратить время зря и развлечь болельщиков, которые пришли на стадион.
Сборная Аргентины ушла с поля после того, как туда зашли бразильские полицейские, чтобы прямо во время игры задержать четырех аргентинцев за нарушение карантина. По имеющимся данным, это Эмилиано Мартинес, Эмилиано Буэндиа, Кристиан Ромеро и Джовани Ло Чельсо. Все они выступают в английской премьер-лиге.
Капитан аргентинцев Лионель Месси назвал эту ситуацию катастрофической, а также отметил, что футболистов в таком случае могли депортировать раньше, а не во время игры.
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