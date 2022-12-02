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Сегодня, 13:50

Колыванов считает, что неудачное выступление сборной Германии на ЧМ-2022 связано со сменой поколений

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов отреагировал на вылет сборной Германии с чемпионата мира-2022.

«После 2014 года у Германии произошла смена поколений. Сейчас у немцев нет такого ресурса, который был восемь лет назад. Они первый матч не по делу проиграли японцам, сыграв безобразно последние 20 минут. Даже вчера немцы нашли в себе силы и обыграли Коста-Рику, проигрывая со счетом 1:2. Но чего-то не хватает немцам», — приводит «Газета.Ru» слова Колыванова.

Сборная Германии обыграла Коста-Рику в матче третьего тура группы Е ЧМ-2022, который прошел 1 декабря (4:2). По итогам трех туров немцы заняли третье место в своей группе, набрав 4 очка, и не вышли в плей-офф турнира.

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Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/12/02/19175605.shtml
Игорь Колыванов
Чемпионат мира по футболу
Сборная Германии по футболу
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