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Агент Барбоза считает, что Португалия должна обыграть Корею на ЧМ-2022

Иван Торопцев
Корреспондент
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Известный португальский агент Паулу Барбоза считает, что сборная Португалии должна победить Корею в матче 3-го тура групповой стадии ЧМ-2022.

«Конечно, мы должны выиграть у Кореи. Но прекрасно мы понимаем, что нам нужно играть лучше впереди, показать другой футбол. Победа — это хорошо, но мы должны играть более убедительно, если у нас есть амбиции. Если сыграем, как в предыдущих матчах, у нас будут большие трудности.
Большой ротации не будет, но из-за желтых карточек несколько игроков могут пропустить встречу, возможно, тренер не рискнет их поставить. Роналду надо играть, он мало выходил на поле в «Манчестер Юнайтед», и каждый матч ему сейчас пойдет на пользу. В Португалии не поэты, чтобы верить в победу на чемпионате мира. Мы понимаем, что есть очень сильные команды. Мы должны лучше играть, чтобы иметь амбиции быть претендентом на первое место. У меня пока большие сомнения», — приводит Metaratings слова Барбозы.

Матч Корея — Португалия состоится в пятницу, 2 декабря и начнется в 18.00 (мск). Португалия лидирует в группе H с 6 очками и уже досрочно обеспечила себе выход в 1/8 финала ЧМ-2022. Корея занимает третью строчку с 1 очком.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-paulu-barboza-portugaliya-dolzhna-obygryvat-yuzhnuyu-koreyu-na-chm-2022-1429390/
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