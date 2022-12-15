Колоскова удивил стиль игры Марокко против Франции в полуфинале ЧМ: «Обычно они ставят автобус»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу сборной Франции над Марокко (2:0) в полуфинальном матче чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Мне Марокко понравилось больше. Французы сделали два рывка, которые привели к голам. У марокканцев же больше командной игры, матчи более системные. Но, к сожалению, забить им не удалось. Франция использовала свои моменты во многом благодаря Мбаппе. Он, как всегда, показал стабильную игру. По-моему, что удивительно, впервые в турнире сборная Марокко играла первым номером. Хотя обычно она ставит автобус», — сказал Колосков «СЭ».

В финале ЧМ-2022 сборная Франции сыграет с Аргентиной. Марокко встретится с Хорватией в матче за третье место.