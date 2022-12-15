Жиру: «Месси — невероятный игрок. Мы сделаем все, чтобы остановить его»

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру поделился ожиданиями от финала чемпионата мира-2022 против национальной команды Аргентины.

«Месси — невероятный игрок. Но мы не позволим ему насладиться лучшим моментом, который у него может быть. Мы хотим выиграть этот матч и чемпионат мира. Мы сделаем все, чтобы остановить его. В сборной Аргентины не только Месси. У них есть отличные игроки, которые также работают на команду. Вот почему они такие сильные», — цитирует The Athletic Жиру.

На ЧМ-2022 Жиру провел 5 матчей и забил 4 гола.

Франция в финале ЧМ-2022 сыграет с Аргентиной. Игра пройдет 18 декабря на стадионе «Лусаил» и начнется в 18.00 (мск).