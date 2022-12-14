Канчельскис: «Не верю, что марокканцы смогут остановить Мбаппе»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от полуфинала ЧМ-2022 между Францией и Марокко.

«Франция мастеровитее и сильнее по составу. У них очень хорошая атака, которая способна взламывать оборону любой команды. Марокко будет играть вторым номером и пытаться дотянуть до серии пенальти. Но думаю, что до этого не дойдет. Все будет зависеть от Франции. Не верю, что марокканцы смогут остановить Мбаппе. Если его не остановили до этого, то почему должны остановить марокканцы? С каждой игрой он получает уверенность все больше и больше», — сказал Канчельскис «СЭ».

Матч Франции с Марокко состоится 14 декабря. Начало — в 22.00 (мск).