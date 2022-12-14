Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 09:00

Канчельскис: «Не верю, что марокканцы смогут остановить Мбаппе»

Канчельскис не верит в победу Марокко над Францией в полуфинале ЧМ
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от полуфинала ЧМ-2022 между Францией и Марокко.

«Франция мастеровитее и сильнее по составу. У них очень хорошая атака, которая способна взламывать оборону любой команды. Марокко будет играть вторым номером и пытаться дотянуть до серии пенальти. Но думаю, что до этого не дойдет. Все будет зависеть от Франции. Не верю, что марокканцы смогут остановить Мбаппе. Если его не остановили до этого, то почему должны остановить марокканцы? С каждой игрой он получает уверенность все больше и больше», — сказал Канчельскис «СЭ».

Матч Франции с Марокко состоится 14 декабря. Начало — в 22.00 (мск).

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Аргентина 3
Хорватия 0
Матч завершен

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Тампа-Бэй 6
Сиэтл 2
Матч завершен

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
Андрей Канчельскис
Чемпионат мира по футболу
Сборная Марокко по футболу
Сборная Франции по футболу
4
3
Читайте также
Дэвис и Смолкин эффектно вернулись на лед. В присутствии Тутберидзе
Команда-семья и команда-банда. Аргентина готова драться за Месси
Комбат из бригады «черных запорожцев» ВСУ уничтожен под Авдеевкой
Комбат ВСУ остался инвалидом после боя под Артемовском
В Совфеде предупредили о последствиях передачи Киеву ЗРК Patriot
Эксперт назвал возможную причину «исчезновения» Украины из Twitter
Материалы сюжета: ЧМ-2022, плей-офф: 1/2 финала
Модрич: «Надеюсь, Месси выиграет чемпионат мира»
Тарханов: «От Марокко больше чудес не жду. Франция победит уверенно»
Тарханов о третьем голе Аргентины: «Месси гений. Самый великий игрок в 21 веке»
ЧМ-2022, Франция — Марокко: чемпионы или команда-сенсация — кто выйдет в финал? Онлайн-трансляция
Тарханов о пенальти в ворота Хорватии: «200-процентный! Ливакович и руками сбил Альвареса, и ногами»
Тарханов — о выходе Аргентины в финал: «Хорваты очень слабо сыграли...»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кин надеется, что Месси выиграет ЧМ-2022

Вальбуэна не сомневается в проходе Франции в финал чемпионата мира
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости