Кейн заявил, что сборная Англии едет на ЧМ-2022 ради победы

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн поделился мнением о перспективах национальной команды на предстоящем чемпионате мира в Катаре.

«Я вспоминаю сборную Англии 10, 15 лет назад, тогда все выглядело так, будто мы боялись сказать, что хотим выиграть крупный турнир. Я думаю, большой шаг вперед, который мы сделали за время работы с Гаретом Саутгейтом — это то, что мы не боимся говорить об этом. Мы едем на этот турнир, чтобы его выиграть, потому что мы верим, что действительно можем сделать это. Было бы неправильно думать иначе», — приводит слова Кейна Sky Sports.

Он также отметил, что нет смысла ехать на чемпионат мира и не верить, что можно привезти трофей домой. По его словам, выиграть титул будет тяжело.

«Нам придется много работать, иметь немного удачи, чтобы достичь этого», — добавил Кейн.

29-летний англичанин дебютировал в составе национальной команды в 2015 году и провел за нее 75 матчей, забил 51 мяч и отдал 14 результативных передач.

Соперниками Англии по группе В будут команды США, Ирана и Уэльса. В 1-м туре команда Гарета Саутгейта 21 ноября встретится со сборной Ирана.