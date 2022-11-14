Сербский журналист объяснил, почему футболистов ЦСКА Гайича и Зделара не вызвали на ЧМ-2022

Сербский журналист Telegraf.rs Зоран Ивкович объяснил, почему футболистов ЦСКА Милана Гайича и Сашу Зделара не вызвали в национальную команду на ЧМ-2022.

«Милана Гайича и Сашу Зделара не включили в окончательный список сборной Сербии только потому, что главный тренер Драган Стойкович уже давно сформировал состав. Все футболисты, которые есть в списке на чемпионат мира в Катаре, действительно заслуживают приглашения. Это лучшие игроки, что есть у Сербии на данный момент. Зделар и Гайич тоже сильны, но есть игроки, которые еще лучше. Конечно жаль, что они не вызваны», — приводит слова журналиста Sport24.

На ЧМ-2022 сборная Сербии сыграет в группе G с Бразилией, Камеруном и Швейцарией.