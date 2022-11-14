ЧМ по футболу 2022
Новости
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 17:36

Сербский журналист объяснил, почему футболистов ЦСКА Гайича и Зделара не вызвали на ЧМ-2022

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Милан Гайич.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Сербский журналист Telegraf.rs Зоран Ивкович объяснил, почему футболистов ЦСКА Милана Гайича и Сашу Зделара не вызвали в национальную команду на ЧМ-2022.

«Милана Гайича и Сашу Зделара не включили в окончательный список сборной Сербии только потому, что главный тренер Драган Стойкович уже давно сформировал состав. Все футболисты, которые есть в списке на чемпионат мира в Катаре, действительно заслуживают приглашения. Это лучшие игроки, что есть у Сербии на данный момент. Зделар и Гайич тоже сильны, но есть игроки, которые еще лучше. Конечно жаль, что они не вызваны», — приводит слова журналиста Sport24.

На ЧМ-2022 сборная Сербии сыграет в группе G с Бразилией, Камеруном и Швейцарией.

Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Неймар. Составы сборных на ЧМ-2022. Кто едет в Катар

Источник: Sport24
Милан Гайич
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Сербии по футболу
ФК ЦСКА (Москва)
Саша Зделар
1
1
Читайте также
Фигуристка покажет программу с цитатами Греты Тунберг. Валиева задала новый тренд?
«Меня предали». Роналду в скандальном интервью разгромил «МЮ», Тен Хага, Рангника и Руни
Глава МВД Турции Сойлу отверг соболезнования посольства США в связи с терактом в Стамбуле
В Кремле не стали комментировать визит Зеленского в Херсон
Минобороны заявило о полном освобождении Павловки в ДНР
Власти Индонезии заподозрили группу иностранцев в попытке срыва саммита G20
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная Ганы назвала заявку на ЧМ-2022, форвард «Рубина» Фамейе не попал в состав

Кейн заявил, что сборная Англии едет на ЧМ-2022 ради победы
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости