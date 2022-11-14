Азар заявил, что не хочет уходить из «Реала»

Нападающий «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар высказался о своем будущем в мадридском клубе.

«Я не хочу уходить из «Реала». Возможно, моя ситуация изменится после чемпионата мира в Катаре. Конечно, я хочу играть, но выбор за тренером. Я согласен с его решениями, но хочу показать ему, что заслуживаю играть чаще. Когда ты не выходишь на поле, это сложно принять», — приводит слова Азара журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

В групповом турнире чемпионата мира-2022 Бельгия сыграет со сборными Хорватии, Канады и Марокко.

31-летний бельгиец выступает за «Реал» с июля 2019 года и провел за него 72 матча, забил семь мячей и отдал 11 результативных передач.