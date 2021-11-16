Шакири: «Мы очень гордимся тем, что прошли квалификацию ЧМ-2022»

Форвард сборной Швейцарии Джердан Шакири подвел итоги матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Болгарии (4:0).

«Мы очень гордимся тем, что в итоге прошли квалификацию, потому что это было непросто. Это также зависело от Италии, а нам нужно было забить несколько голов. Первый тайм был немного сложным, потому что Болгария хорошо играла. Было сложно сломать их защиту. Во втором тайме нам был нужен первый гол. После этого у нас стало больше уверенности, чтобы создать больше моментов», — приводит слова Шакири BeIn Sports.

Из-за ничейного результата в матче с Северной Ирландией Италия набрала 16 очков и заняла второе место в группе, пропустив на первую строчку Швейцарию. Итальянцы сыграют в стыковых матчах за попадание на ЧМ-2022.