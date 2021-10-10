Роман Яремчук: «Очень уважаем Финляндию, но это не Франция, не Испания, не Нидерланды»
Форвард сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал победу над Финляндией (2:1) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.
«Сегодня самым главным были три очка – для нас, для нашей страны,- цитирует футболиста Tribuna.com. - Давно не выигрывали, думаю, это был решающий матч. Важно привести три очка, поэтому едем с хорошим настроением во Львов.
Прессинг финнов? Думаю, для нас это было лучше, мы были очень хорошо готовы к контратакам – хорошо это делали в первом тайме.Где-то мы это отрабатывали на тренировках – отдавали инициативу сопернику. Было много свободных зон, наш план сработал. Все довольны.
Был ли в плане быстрый гол? Честно, не было. Было то, что мы с первых минут будем высоко прессинговать. Очень уважаем Финляндию, но это не Франция, не Испания, не Нидерланды».
Яремчук забил победный мяч в этой игре. Первый гол у украинцев забил Андрей Ярмоленко.
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Дополнительная информация:
https://ua.tribuna.com/football/1101997938-roman-yaremchuk-byli-ochen-xorosho-gotovy-k-kontratakam-nash-plan-srab.html
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