Пепе — самый возрастной игрок в истории, забивший в плей-офф чемпионата мира
Защитник сборной Португалии Пепе забил гол в матче 1/8 финала чемпионата мира против Швейцарии.
Пепе — самый возрастной игрок в истории, забивший в плей-офф чемпионата мира: португальскому защитнику сейчас 39 лет и 9 месяцев.
Он также стал автором самого возрастного гола в истории сборной Португалии на чемпионатах мира, превзойдя результат 37-летнего Криштиану Роналду, который также уже забивал на ЧМ-2022.
Самые возрастные авторы голов на чемпионатах мира
|
Дата
|
Игрок
|
Дата рождения
|
Команда
|
Матч
|
Возраст
|
28.06.1994
|
Роже Милла
|
20.05.1952
|
Камерун
|
Россия — 1:6
|
42 года 39 дней
|
06.12.2022
|
Пепе
|
26.02.1983
|
Португалия
|
Швейцария — 2:0*
|
39 лет 283 дня
|
24.11.2022
|
Криштиану Роналду
|
05.02.1985
|
Португалия
|
Гана — 3:2
|
37 лет 292 дня
|
24.06.1958
|
Гуннар Грен
|
31.10.1920
|
Швеция
|
ФРГ — 3:1
|
37 лет 236 дней
|
17.06.2010
|
Куаутемок Бланко
|
17.01.1973
|
Мексика
|
Франция — 2:0
|
37 лет 151 день
|
24.06.2018
|
Фелипе Балой
|
24.02.1981
|
Панама
|
Англия — 1:6
|
37 лет 120 дней
|
26.06.1954
|
Обдулио Варела
|
20.09.1917
|
Уругвай
|
Англия — 4:2
|
36 лет 279 дней
|
22.06.2010
|
Мартин Палермо
|
07.11.1973
|
Аргентина
|
Греция — 2:0
|
36 лет 227 дней
* Матч продолжается.