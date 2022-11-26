Каррагер удивлен, почему Фоден не сыграл против США

Экс-защитник сборной Англии Джейми Каррагер остался удивлен, что нападающий Фил Фоден не сыграл против США (0:0) в матче чемпионата мира-2022.

«Когда я смотрел матч Англии против США, у меня возникал большой вопрос: где, черт возьми, был Фил Фоден?» — приводит The Telegraph слова Каррагера.

По итогам игрового дня в группе В Англия занимает первое место (4 очка). На второй строчке Иран (3 очка), на третьей — США (2 очка), на четвертой — Уэльс (1 очко).

Англия следующий матч проведет 29 ноября против Уэльса, а США в этот же день встретится с Ираном. Обе встречи начнутся в 21.00 по московскому времени.