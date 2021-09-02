Мбаппе получил повреждение в матчей с Боснией
Нападающий сборной Франции Кильян Мбаппе не доиграл матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 с Боснией и Герцеговиной (1:1). Как сообщает L'Equipe, игрок из-за повреждения был заменен в концовке встречи.
По информации источника, 22-летний француз имеет проблемы с икроножной мышцей. Утром он пройдет медицинское обследование, чтобы определить серьезность травмы.
Мбаппе рискует пропустить следющие два матча с Украиной (4 сентября) и Финляндией (7 сентября).
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