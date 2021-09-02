Мбаппе получил повреждение в матчей с Боснией

Нападающий сборной Франции Кильян Мбаппе не доиграл матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 с Боснией и Герцеговиной (1:1). Как сообщает L'Equipe, игрок из-за повреждения был заменен в концовке встречи.

90' Moussa Diaby fait son entr?e pour les derni?res minutes du match. 1?re s?lection pour lui !

??1-1??

#FiersdetreBleus #FRABOS pic.twitter.com/5dnDF1osA1 — Equipe de France ?? (@equipedefrance) September 1, 2021

По информации источника, 22-летний француз имеет проблемы с икроножной мышцей. Утром он пройдет медицинское обследование, чтобы определить серьезность травмы.

Мбаппе рискует пропустить следющие два матча с Украиной (4 сентября) и Финляндией (7 сентября).