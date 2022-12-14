Канчельскис считает победу Аргентины в полуфинале ЧМ-2022 заслуженной

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу Аргентины над Хорватией (3:0) в полуфинале ЧМ-2022 в Катаре.

«Хорваты и так показали себя. Сейчас будут играть третье место. Они все-таки не молодеют. Хорваты выступили здорово, но Аргентина заслуженно победила. Пенальти сомнительный, но и без этого Аргентина доминировала. Хорваты уже не те», — сказал Канчельскис «СЭ».

Двухкратные чемпионы мира аргентинцы в шестой раз в истории вышли в финал мирового первенства, где 18 декабря сыграют с победителем матча между командами Франции и Марокко.