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Манджукич был удален со скамейки сборной Хорватии за споры после назначения пенальти

Иван Шитик
Корреспондент
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Тренер сборной Хорватии Марио Манджукич был удален со скамейки за споры с арбитром в первом тайме матча 1/2 финала ЧМ-2022 против Аргентины (0:3), сообщает Vecernij List.

Он слишком эмоционально проявлял свое недовольство после того, как в первом тайме в ворота сборной Хорватии был назначен пенальти.

Главный тренер хорватской команды Златко Далич также спорил с арбитрами, но получил только желтую карточку.

Теперь сборной Хорватии предстоит провести матч за 3-е место, который состоится 17 декабря.

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Марио Манджукич
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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