Манджукич был удален со скамейки сборной Хорватии за споры после назначения пенальти

Тренер сборной Хорватии Марио Манджукич был удален со скамейки за споры с арбитром в первом тайме матча 1/2 финала ЧМ-2022 против Аргентины (0:3), сообщает Vecernij List.

Он слишком эмоционально проявлял свое недовольство после того, как в первом тайме в ворота сборной Хорватии был назначен пенальти.

Главный тренер хорватской команды Златко Далич также спорил с арбитрами, но получил только желтую карточку.

Теперь сборной Хорватии предстоит провести матч за 3-е место, который состоится 17 декабря.