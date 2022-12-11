Канчельскис о вылете Англии с ЧМ-2022: «Кейн сейчас будет антигероем, но в футбол играет не один человек»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» отреагировал на поражение сборной Англии от Франции (1:2) в 1/4 финала ЧМ-2022.

На 84-й минуте нападающий англичан Харри Кейн не смог забить пенальти и сравнять счет.

13.12.2022 | Аргентина — Хорватия

«Англичане всегда являются фаворитами любого турнира на бумаге. Вчера должна была быть серия пенальти. Англия играла неплохо, но не использовала свои моменты. Франция же их реализовала. Не видел, чтобы французы доминировали. Промах Кейна? Конечно, Кейн сейчас будет антигероем, но в футбол играет не один человек. У него просто сдали нервы», — сказал Канчельскис «СЭ».

В полуфинале ЧМ-2022 Франция сыграет против сборной Марокко. Матч состоится 14 декабря и начнется в 22.00 (мск).