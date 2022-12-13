Нападающий Южной Кореи рассказал, как торопил Роналду покинуть поле

Нападающий сборной Южной Кореи Чжо Гю Сон рассказал о конфликте с форвардом национальной команды Португалии Криштиану Роналду в матче группового турнира чемпионата мира в Катаре.

«Мы были в положении, когда нужно забить еще один гол Португалии. Роналду в тот момент меняли, он шел медленно, так что я по-английски попросил его сделать это быстрее. Криштиану был недоволен. Многие могут считать, что мое поведение было неприемлемым, но я просто хотел, чтобы он как можно быстрее покинул поле, потому что я отчаянно стремился победить», — приводит слова футболиста Daily Record.

Матч Португалия — Южная Корея завершился со счетом 2:1. В 1/8 финала Южная Корея покинула турнир, проиграв команде Бразилии (1:4), Португалия не сумела обыграть Марокко (0:1) в четвертьфинале турнира.