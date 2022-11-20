Морган Фримен стал участником церемонии открытия ЧМ-2022

Известный голливудский актер Морган Фримен стал участником церемонии открытия ЧМ-2022.

Фримен выступил в роли своеобразного ведущего церемонии, который зачитывал подготовленный для него текст для зрителей церемонии.

Церемония открытия ЧМ-2022 прошла в воскресенье на стадионе «Эль-Байт» (Эль-Хаур), вмещающем 60 тысяч зрителей.

Сразу после церемонии открытия состоится первый матч чемпионата мира: сборная Катара сыграет против команды Эквадора.