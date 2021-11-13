Италия и Швейцария сыграли вничью в матче отборочного турнира ЧМ-2022, Жоржинью не забил пенальти

Италия и Швейцария сыграли вничью в матче отборочного турнира ЧМ-2022.

На 11-й минуте швейцарцев вывел вперед Сильвен Видмер. Джованни Ди Лоренцо на 36-й минуте ударом головой сравнял результат. После консультации с ВАР в концовке игры был назначен пенальти в пользу сборной Италии, но Жоржинью не реализовал 11-метровый на 90-й минуте — он пробил выше ворот.

Обе команды имеют в активе по 15 очков. По дополнительным показателям Итальянцы идут первыми в группе С, а швейцарцы — вторыми. У Италии лучше разность забитых и пропущенных мячей. Судьба прямой путевки на чемпионат мира определится в последнем туре.

В параллельном матче группы Северная Ирландия обыграла Литву (1:0) благодаря автоголу Бенаса Шаткуса. Ирландцы набрали восемь очков и занимают третье место. У Литвы три очка и последняя, пятая позиция.