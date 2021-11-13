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Италия и Швейцария сыграли вничью в матче отборочного турнира ЧМ-2022, Жоржинью не забил пенальти

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Жоржинью. Фото La Gazzetta dello Sport
Жоржинью. Фото La Gazzetta dello Sport
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Италия и Швейцария сыграли вничью в матче отборочного турнира ЧМ-2022.

На 11-й минуте швейцарцев вывел вперед Сильвен Видмер. Джованни Ди Лоренцо на 36-й минуте ударом головой сравнял результат. После консультации с ВАР в концовке игры был назначен пенальти в пользу сборной Италии, но Жоржинью не реализовал 11-метровый на 90-й минуте — он пробил выше ворот.

Обе команды имеют в активе по 15 очков. По дополнительным показателям Итальянцы идут первыми в группе С, а швейцарцы — вторыми. У Италии лучше разность забитых и пропущенных мячей. Судьба прямой путевки на чемпионат мира определится в последнем туре.

В параллельном матче группы Северная Ирландия обыграла Литву (1:0) благодаря автоголу Бенаса Шаткуса. Ирландцы набрали восемь очков и занимают третье место. У Литвы три очка и последняя, пятая позиция.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа C
12 нояб, 22:45. Olimpico (Рим)
Италия 2:1 Бельгия
Италия 1:2 Испания
Италия 5:0 Литва
Швейцария 0:0 Италия
Италия 1:1 Болгария
Италия
36` Ди Лоренцо
1-й матч 0 : 0
1:1
1-й тайм 1:1
Матч завершен
Швейцария
11` Видмер
Литва 0:4 Швейцария
Швейцария 2:0 Северная Ирландия
Северная Ирландия 0:0 Швейцария
Швейцария 0:0 Италия
Швейцария 2:1 Греция
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Live
Голы
Видмер, 11 (0:1), Ди Лоренцо, 36 (1:1)
Италия
Доннарумма Ди Лоренцо Эмерсон (Калабрия, 80 ) Ачерби Бонуччи Локателли (Тонали, 58 ) Жоржиньо Кьеза Барелла (Кристанте, 69 ) Белотти (Берарди, 58 ) Инсинье (Распадори, 79 )
Швейцария
Зоммер Видмер Аканджи Родригес (Гарсия, 69) Шер Закария Фройлер Окафор (Фрай, 79) Штеффен (Имери, 69) Варгас (Зекири, 86) Шакири (Соу, 79)
Предупреждения
Кьеза 43, Инсинье 47  -  Шер 77, Аканджи 81, Гарсия 89
Судьи
Энтони Тэйлор

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа C
12 нояб, 22:45. Windsor Park (Белфаст)
Болгария 2:1 Северная Ирландия
Швейцария 2:0 Северная Ирландия
Северная Ирландия 0:0 Швейцария
Эстония 0:1 Северная Ирландия
Литва 1:4 Северная Ирландия
Северная Ирландия
18` Шаткус
1-й матч 4 : 1
1:0
1-й тайм 1:0
Матч завершен
Литва
Литва 0:4 Швейцария
Литва 3:1 Болгария
Италия 5:0 Литва
Болгария 1:0 Литва
Литва 1:4 Северная Ирландия
Скрыть
Live
Голы
Шаткус, 18 (1:0)
Северная Ирландия
Пикок-Фаррелл Эванс Макнэйр Каткарт Сэвилл (Льюис, 70 ) Дэйвис Фергюсон (Эванс, 70 ) Даллас Макканн Магеннис (Тэйлор, 78 ) Вашингтон (Джонс, 88 )
Литва
Шеткус Шаткус Вайткунас Ласицкас Бараускас Дапкус (Гашпуйтис, 75) Мегелайтис (Шимкус, 86) Вербицкас (Арманавичюс, 86) Лаукжемис (Казлаускас, 80) Черных Новиков
Предупреждения
Бараускас 88
Судьи
Иштван Вод

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия
Россия

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90

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Евгений Петров все материалы автора
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