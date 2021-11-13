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Дания победила Фарерские острова

00:38
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Дания обыграла Фарерские острова в матче отборочного раунда ЧМ-2022. Встреча завершилась со счетом 3:1.

На 18-й минуте счет открыл полузащитник Дании Андреас Сков Ольсен. На 63-й минуте Якоб Бруун Ларсен удвоил преимущество. Третий мяч сборной Дании на 93-й минуте забил Йоаким Мехле.

Единственный гол в составе сборной Фарерских островов забил Клэйминт Ольсен.

Датчане набрали 27 очков и лидируют в группе F. У Фарерских островов 4 очка и 5-я позиция.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа F
12 нояб, 22:45. Parken Stadium (Копенгаген)
Дания 1:0 Австрия
Молдавия 0:4 Дания
Дания 5:0 Израиль
Фарерские острова 0:1 Дания
Дания 2:0 Шотландия
Дания
18` Сков Ольсен, 63` Брун Ларсен, 90` Мехле
1-й матч 1 : 0
3:1
1-й тайм 1:0
Матч завершен
Фарерские острова
89` Ольсен
Фарерские острова 0:1 Шотландия
Фарерские острова 0:2 Австрия
Фарерские острова 2:1 Молдавия
Фарерские острова 0:1 Дания
Фарерские острова 0:4 Израиль
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Голы
Сков Ольсен, 18 (1:0), Брун Ларсен, 63 (2:0), Ольсен, 89 (2:1), Мехле, 90 (3:1)
Дания
Шмейхель Кьер Мехле Кристенсен Стрюгер Ларсен Линдстрем (Дилэйни, 57 ) Нергор (Йенссон, 80 ) Васс Дарами (Брун Ларсен, 57 ) Сков Ольсен (Дрейер, 67 ) Поульсен (Корнелиус, 67 )
Фарерские острова
Гестссон Давидсен Наттестад Аскхам Фере Йоенсен (Мор, 80) Ханссон Ватнхамар (Кнудсен, 80) Ватнхамар (Йенсен, 66) Андреасен Эдмундссон (Ольсен, 55)
Предупреждения
Нергор 77  -  Йоенсен 49, Ватнхамар 58, Ольсен 90
Судьи
Раду Петреску

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия
Россия

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90

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Екатерина Савостина все материалы автора
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