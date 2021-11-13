Дания победила Фарерские острова
Дания обыграла Фарерские острова в матче отборочного раунда ЧМ-2022. Встреча завершилась со счетом 3:1.
На 18-й минуте счет открыл полузащитник Дании Андреас Сков Ольсен. На 63-й минуте Якоб Бруун Ларсен удвоил преимущество. Третий мяч сборной Дании на 93-й минуте забил Йоаким Мехле.
Единственный гол в составе сборной Фарерских островов забил Клэйминт Ольсен.
Датчане набрали 27 очков и лидируют в группе F. У Фарерских островов 4 очка и 5-я позиция.
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