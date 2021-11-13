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Австрия обыграла Израиль в матче отбора ЧМ-2022

00:38
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Австрия победила Израиль в матче отборочного раунда ЧМ-2022 со счетом 4:2.

У Австрии дубль оформил Луис Шауб. Еще по одному голу забили Марко Арнаутович и Марсель Забитцер. В составе сборной Израиля отличились Нир Биттон и Дор Перец.

Австрийцы набрали 13 очков и занимают 4-е место в группе F. У Израиля также 13 очков и 3-я позиция.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа F
12 нояб, 22:45. Worthersee Stadion (Клагенфурт)
Дания 1:0 Австрия
Фарерские острова 0:2 Австрия
Австрия 0:1 Шотландия
Израиль 5:2 Австрия
Молдавия 0:2 Австрия
Австрия
51` Арнаутович, 62` Шауб, 72` Шауб, 84` Забитцер
1-й матч 2 : 5
4:2
1-й тайм 0:1
Матч завершен
Израиль
32` Биттон, 59` Перец
Израиль 2:1 Молдавия
Шотландия 3:2 Израиль
Дания 5:0 Израиль
Израиль 5:2 Австрия
Фарерские острова 0:4 Израиль
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Голы
Биттон, 32 (0:1), Арнаутович, 51 (1:1), Перец, 59 (1:2), Шауб, 62 (2:2), Шауб, 72 (3:2), Забитцер, 84 (4:2)
Австрия
Бахманн Хинтереггер (Драгович, 90+3 ) Алаба Линхарт Зейвальд Забитцер Гриллич Триммель Шепф (Шауб, 58 ) Арнаутович (Ульмер, 89 ) Грюлль (Адаму, 89 )
Израиль
Марсиано Даса Менахем Абу Абаид (Абу Фани, 82) Биттон Натхо (Гандельман, 23) Захави (Вайссман, 64) Перец Даббур (Абада, 82) Соломон Авад
Предупреждения
Хинтереггер 73  -  Абу Абаид 55
Судьи
Овидиу Хацеган

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия
Россия

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90

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Екатерина Савостина все материалы автора
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