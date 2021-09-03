Италия повторила европейский рекорд по количеству матчей без поражений подряд

Сборная Италии сыграла вничью с Болгарией (1:1) в матче отборочного турнира ЧМ-2022. Команда провела 35-й матч без поражений подряд и повторила рекорд Европы.

Такое же количество игр без поражений кряду ранее провела сборная Испании в 2007-2009 годах. Также итальянцы занимают второе место в мире по этому показателю. Больше только у сборной Бразилии, которая с 1993 по 1995 год сыграла 36 матчей кряду без поражений.