Испания рискует пролететь мимо чемпионата мира. Шансы Швеции на первое место в группе выше

После домашней победы Швеции над Испанией (2:1) положение команд в отборочной группе В к ЧМ-2022 выглядит так:

Швеция — 9 очков (3 матча), Испания — 7 (4), Косово — 3 (3), Греция — 2 (2), Грузия — 1 (4).

Испания и Швеция еще встретятся между собой на поле «красной фурии», но даже при ее победе по потерянным очкам шведы будут сохранять преимущество. При этом скандинавы уже обыграли в гостях Косово и дома Грузию, а испанцы — одолели грузин на выезде, косоваров — на своем поле, а также сыграли с Грецией вничью дома. Шансы, что шведы либо не потеряют очки во всех матчах, кроме встречи с главным конкурентом, или потеряют меньше, чем сами испанцы, довольно велики.

При таком раскладе «Тре Крунур» напрямую попадут на ЧМ, а экс-чемпионам мира и Европы придется пробиваться в Катар через стыковые матчи. Напомним, что помимо 10 путевок для победителей групп будут разыгрываться только три места, на которые будут претендовать 12 сборных — десятка из занявшие вторые позиции в группах и еще две по результатам сыгранной в прошлом году Лиги наций.