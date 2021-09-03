Боливия и Колумбия сыграли вничью в матче южноамериканского отбора ЧМ-2022

В матче отборочного турнира ЧМ-2022 в Южной Америке Боливия сыграла вничью с Колумбией (1:1).

У хозяев отличился Фернандо Сауседо, у гостей — Роджер Мартинес. В концовке у хозяев был удален Кармело Альгараньяс.

Боливия набрала шесть очков и на данный момент занимает восьмое место в турнирной таблице. У Колумбии девять очков и четвертое место.

ЧМ-2022. Отбор. Южная Америка

Боливия — Колумбия — 1:1 (0:0)