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Сегодня, 18:09

Испания — Коста-Рика: Педри, Гави и Бускетс выйдут в стартовом составе

Иван Торопцев
Корреспондент
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Гави (слева), Педри (в центре) и Серхио Бускетс.
Фото AFP

Сборные Испании и Коста-Рики объявили составы на матч 1-го тура групповой стадии ЧМ-2022.

Испания: Симон, Аспиликуэта, Бускетс, Ляпорт, Альба, Родри, Педри, Гави, Ольмо, Асенсио, Ф. Торрес.

Запасные: Санчес, Райя, Бальде, Гарсия, Карвахаль, Пино, П. Торрес, Гильямон, Коке, Льоренте, Сарабия, Солер, Уильямс, Фати, Мората.

Коста-Рика: Навас, Мартинес, Фульер, Дуарте, Кальво, Овьедо, Кэмпбелл, Борхес, Техеда, Беннетт, Контрерас.

Запасные: Альварадо, Секейра, Агилера, Чакон, Эрнандес, Матаррита, Салас, Х. Торрес, Замора, Варгас, Вастон, Венегас, Уилсон, Лопес, Руис.

Матч Испания — Коста-Рика пройдет сегодня, 23 ноября и начнется в 19.00 (мск).

Испания и Коста-Рика выступают в группе E. В первом матче этой группы, который состоялся сегодня ранее, сборная Японии победила Германию со счетом 2:1.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
Футбол
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Сборная Испании по футболу
Сборная Коста-Рики по футболу
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