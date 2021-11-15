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«Испанцы играли в хороший футбол, но мы держали их под контролем». Форсберг — о поражении Швеции

Форсберг прокомментировал поражение сборной Швеции в матче с Испанией
04:51
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Полузащитник сборной Швеции Эмиль Форсберг подвел итоги матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Испании (0:1).

«Думаю, в первом тайме мы хорошо контролировали игру. Конечно, они владели мячом и играли в хороший футбол, но я думаю, что мы держали их под контролем. У нас было несколько хороших моментов, но мяч не хотел попасть в ворота. Думаю, мы заслужили немного большего в первом тайме. В итоге они забили гол, где им немного повезло. Это хорошая команда, и я не думаю, что мы потеряли победу в группе именно в этой игре — мы сделали это раньше, и это еще больнее», — приводит слова Форсберга официальный сайт УЕФА.

Испанцы набрали 19 очков, выиграли группу В и вышли на чемпионат мира-2022. У Швеции 15 очков и второе место. Шведы поборются за выход на ЧМ в стыковых матчах.

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Сергей Разин все материалы автора
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