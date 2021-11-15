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Бернарду Силва о поражении в матче с Сербией: «Ужасная игра с нашей стороны»

Бернарду Силва прокомментировал поражение сборной Португалии в матче с Сербией
05:21
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Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва подвел итоги матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Сербии (1:2).

«Ужасная игра с нашей стороны. Мы рано забили, и после этого перестали играть. Я не могу найти объяснений. Мы могли сыграть намного лучше. У нас впереди плей-офф, и мы сделаем все возможное, чтобы пройти квалификацию. С 65 тысячами болельщиков на стадионе нам нужно было добиться большего», — приводит слова Силвы RTP.

После заключительного тура Сербия с 20 очками поднялась на первое место группы A и пробилась на ЧМ-2022, Португалия опустилась на вторую строчку и попала в стыковые матчи.

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Сергей Разин все материалы автора
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