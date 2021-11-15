«Мы играли со страхом и тревогой». Фернанду Сантуш — о поражении сборной Португалии в матче с Сербией
Фернанду Сантуш прокомментировал поражение в матче с Сербией
03:21
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш подвел итоги матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Сербии (1:2).
«Мы начали хорошо, забили гол, потом стали терять мяч. Я позвал игроков и попытался им объяснить это. Наши вингеры не могли так глубоко играть, надо было подниматься выше. Когда бы мы ни начинали атаковать, мы всегда создавали проблемы для соперника. Мы устали. В нашей ДНК должно быть владение мячом. Мы играли со страхом и тревогой, мало менялись в игре. Ответственность лежит на мне», — приводит слова Сантуша RTP.
После заключительного тура Сербия с 20 очками поднялась на первое место группы A и пробилась на ЧМ-2022, Португалия опустилась на вторую строчку и попала в стыковые матчи.
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