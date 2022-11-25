Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 22:57

Иранский журналист: «Сборная Ирана сегодня провела лучший день в своей истории на чемпионате мира»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Иранский журналист IMNA News Agency Али Карими высказался о победе сборной Ирана над Уэльсом в матче второго тура группового этапа ЧМ-2022 (2:0).

«Сборная Ирана по футболу сегодня провела лучший день в своей истории на чемпионате мира. Драматическая и запоминающаяся победа, которую нельзя было никак предсказать заранее. Учитывая очень тяжелое и горькое поражение от Англии, матч против Уэльса стал самым важным и решающим для Ирана на ЧМ-2022. Все сотрудники и игроки потратили все свои эмоции и силы во время сегодняшнего матча. Даже наш вратарь Алиреза Бейранванд, у которого был сломан нос, пытался встать в ворота, но ФИФА помешала этому.

Иран агрессивно начал матч, забил гол в первом тайме, который был отменен VAR. Иран был лучше Уэльса с точки зрения создания ситуаций, владения мячом. Во втором тайме Иран сохранил ту же игру, а замены Кейруша все улучшили. Сердар Азмун и Али Колизаде сегодня были очень заметны, но им тоже очень не повезло, они могли забить на 52-й минуте, но за валлийцев сыграл каркас ворот», — приводит Sport24 слова Карими.

После этой встречи сборная Ирана занимает 2-е место в группе В (3 очка). Англия расположилась на 1-й строчке (3). Команда США идет третьей (1), Уэльс — четвертый (1). 29 ноября иранцы сыграют с США. Начало игры — в 22.00 по московскому времени.

 

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-25-iranskiy-zhurnalist-sbornaya-irana-provela-svoy-luchshiy-match-v-istorii-chm-igra-azmuna-stala-opredelyayushchey
Чемпионат мира по футболу
Сборная Ирана по футболу
0
Читайте также
World Athletics хочет дисквалифицировать Кению из-за допинговых скандалов. Это сильно изменит этот вид спорта
Боксер умер спустя год после глухого нокаута. Его не смогли спасти
Путин ответил опасающейся мобилизации младшего сына женщине
Захарова ответила на слова жены Зеленского о готовности украинцев терпеть лишения
Раненый российский военный покончил с собой во избежание плена ВСУ
Как обстоят дела с чистой водой у россиян
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Ван Гал — о ничьей с Эквадором: «Нидерланды плохо владели мячом, проиграли все единоборства»
Маккени вытер руки о жилет фотографа во время матча с Англией на ЧМ-2022
Симеоне оценил игру Жоау Феликса на чемпионате мира-2022
Сексуальный скандал и обвинения в расизме. Как капитан сборной Англии лишился капитанской повязки
Англия и США не забили голов в первом тайме матча ЧМ-2022
Желько Петрович: «На мой взгляд, это самый оборонительный чемпионат мира в истории»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Англия и США не забили голов в первом тайме матча ЧМ-2022

Симеоне оценил игру Жоау Феликса на чемпионате мира-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости