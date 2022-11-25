Иранский журналист: «Сборная Ирана сегодня провела лучший день в своей истории на чемпионате мира»

Иранский журналист IMNA News Agency Али Карими высказался о победе сборной Ирана над Уэльсом в матче второго тура группового этапа ЧМ-2022 (2:0).

«Сборная Ирана по футболу сегодня провела лучший день в своей истории на чемпионате мира. Драматическая и запоминающаяся победа, которую нельзя было никак предсказать заранее. Учитывая очень тяжелое и горькое поражение от Англии, матч против Уэльса стал самым важным и решающим для Ирана на ЧМ-2022. Все сотрудники и игроки потратили все свои эмоции и силы во время сегодняшнего матча. Даже наш вратарь Алиреза Бейранванд, у которого был сломан нос, пытался встать в ворота, но ФИФА помешала этому.

Иран агрессивно начал матч, забил гол в первом тайме, который был отменен VAR. Иран был лучше Уэльса с точки зрения создания ситуаций, владения мячом. Во втором тайме Иран сохранил ту же игру, а замены Кейруша все улучшили. Сердар Азмун и Али Колизаде сегодня были очень заметны, но им тоже очень не повезло, они могли забить на 52-й минуте, но за валлийцев сыграл каркас ворот», — приводит Sport24 слова Карими.

После этой встречи сборная Ирана занимает 2-е место в группе В (3 очка). Англия расположилась на 1-й строчке (3). Команда США идет третьей (1), Уэльс — четвертый (1). 29 ноября иранцы сыграют с США. Начало игры — в 22.00 по московскому времени.