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Сегодня, 19:18

Конате объяснил, почему Мбаппе пропустил тренировку в общей группе сборной Франции

Анна Горшкова
Корреспондент
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Защитник сборной Франции Ибраима Конате объяснил, почему форвард Килиан Мбаппе пропустил занятие с командой и работал по индивидуальной программе в тренажерном зале.

«Это была небольшая восстановительная тренировка, накануне у нас был выходной день. Он просто решил остаться в зале с тренером, беспокоиться не о чем. Мы рассчитываем на него, как и на всех игроков команды. Нам нужно, чтобы все были здоровы для матча с Англией», — приводит слова Конате RMC Sport.

Ранее сообщалось, что Мбаппе в среду вернется к тренировкам в общей группе.

10 декабря сборные Англии и Франции встретятся в четвертьфинале ЧМ-2022. Игра пройдет на стадионе «Эль-Байт» и начнется в 22.00 по московскому времени.

Источник: RMC Sport
Килиан Мбаппе
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Франции по футболу
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