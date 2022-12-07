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Бернарду Силва — о Роналду после матча со Швейцарией: «Он великолепно проявил себя в раздевалке»

Алина Савинова
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Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва высказался о том, что его партнер по команде Криштиану Роналду начал матч 1/8 финал против Швейцарии (6:1) на скамейке запасных.

«Как думаете, кому-нибудь нравится сидеть на скамейке запасных? Если бы тренер в следующей игре посадил меня на скамейку запасных, я бы разозлился.

Роналду великолепно проявил себя в раздевалке. И с ним все было в порядке. Конечно, иногда он может быть недоволен, потому что все хотят играть. Но я думаю, что он помогает нам сейчас", — сказал Силва.

Напомним, что Роналду не попал в стартовый состав на игру со Швейцарией в рамках 1/8 финала чемпионата мира в Катаре (6:1). Однако он вышел на замену на 73-й минуте матча.

В четвертьфинале мирового первенства Португалия сыграет с командой Марокко. Матч пройдет 10 декабря.

Источник: https://sports.yahoo.com/
Бернарду Силва
Криштиану Роналду
Чемпионат мира по футболу
Сборная Португалии по футболу
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