Ибрагимович назвал вызов в сборную Швеции возвращением Бога

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал вызов в сборную Швеции на мартовские матчи отборочного турнира ЧМ-2022.

«Возвращение Бога», — написал Ибрагимович в Twitter.

На счету 39-летнего нападающего, который не вызывался в национальную команду с 2016 года, 116 матчей за Швецию, в которых он забил рекордные 62 мяча.

Швеция в отборе ЧМ-2022 сыграет с Грузией (25 марта), Косово (28 марта), а также проведет товарищескую игру с Эстонией (31 марта).

В нынешнем сезоне Ибрагимович провел 21 матч и забил 16 голов за «Милан» во всех турнирах.