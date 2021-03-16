Ибрагимович назвал вызов в сборную Швеции возвращением Бога
16:32
Форвард «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал вызов в сборную Швеции на мартовские матчи отборочного турнира ЧМ-2022.
«Возвращение Бога», — написал Ибрагимович в Twitter.
На счету 39-летнего нападающего, который не вызывался в национальную команду с 2016 года, 116 матчей за Швецию, в которых он забил рекордные 62 мяча.
Швеция в отборе ЧМ-2022 сыграет с Грузией (25 марта), Косово (28 марта), а также проведет товарищескую игру с Эстонией (31 марта).
В нынешнем сезоне Ибрагимович провел 21 матч и забил 16 голов за «Милан» во всех турнирах.
The return of the God @svenskfotboll pic.twitter.com/hQThIdWRY0— Zlatan Ibrahimovi? (@Ibra_official) March 16, 2021
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