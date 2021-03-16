Аугустыняк впервые вызван в сборную Польши
16:54
Полузащитник «Урала» Рафал Аугустыняк вошел в заявку сборной Польши на мартовские матчи отборочного турнира ЧМ-2022.
Для 27-летнего поляка это первый вызов в национальную команду.
В текущем сезоне Аугустыняк провел 21 матч за «Урал», в которых забил 3 гола и отдал результативную передачу.
??Рафал Августиняк впервые вызван в сборную Польши ??— ФК Урал (@FCURAL) March 16, 2021
Также в свои национальные команды приглашения получили Эрик Бикфалви и Стефан Страндберг
??? pic.twitter.com/9n3iGlxico
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