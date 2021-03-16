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Аугустыняк впервые вызван в сборную Польши

16:54
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Полузащитник «Урала» Рафал Аугустыняк вошел в заявку сборной Польши на мартовские матчи отборочного турнира ЧМ-2022.

Для 27-летнего поляка это первый вызов в национальную команду.

В текущем сезоне Аугустыняк провел 21 матч за «Урал», в которых забил 3 гола и отдал результативную передачу.

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